Поляков: Ніхто ще не намагався вдягнути на мене браслет

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Понеділок, 24 липня 2017, 11:39

Нардеп Максим Поляков стверджує, що правоохоронні органи ще не робили спроб вдягнути на нього електронний браслет стеження.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ніхто нічого не намагався на мене вдягти - ані браслет, ані нашийник", - сказав депутат, відповідаючи на питання ведучого, чи дійсно він відмовляється вдягати електронний браслет.

Стосовно того, чи погодиться він вдягти детектор на вимогу слідчого, Поляков сказав: "Якщо слідчий до мене звернеться і покаже, що це є в рамках закону, я це виконаю".

Він заявив також, що інформація про його відмову вдягати електронний браслет стеження - це фейк, який розповсюдило Національне антикорупційне бюро.

Поляков пообіцяв, що нікуди від слідства ховатися не збирається і буде виконувати усі його слідства, з'являючись туди, куди скажуть правоохоронці.

Також, за словами нардепа, він планує внести заставу у розмірі понад 300 тисяч гривень, яку йому присудили.

Доповнюється…

Теми: Верховна Рада суд
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