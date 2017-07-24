У понеділок суд візьметься за заступника голови НАЗК

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Понеділок, 24 липня 2017, 12:00

У понеділок Дніпровський районний суд Києва розгляне два адміністративні протоколи щодо заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького.

Про це "Українській правді" повідомив експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Перший протокол суд розглядатиме о 15:00, другий - 15:30.

Радецького притягують до адмінвідповідальності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

На прохання "Української правди" прокоментувати порушення проти нього двох адмінпротоколів Радецький заявив: "Приїжджайте (на засідання суду - ред.) подивитесь".

Як відомо, заступник голови НАЗК Руслан Радецький міг вплинути на відтермінування перевірки судді райсуду столиці Христини Тарасюк. Раніше ця суддя у лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про керування автомобілем у нетверезому стані.

Так, на Радецького склали два адмінпротоколи за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

Відповідальність за таке правопорушення - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 грн.

Олег Твердь, Українська правда

Теми: суд НАЗК
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