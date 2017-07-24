У штабі АТО уточнили, де за минулу добу поранено бійця
23 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.
Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було. Один військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Цей інцидент стався у Мар'їнці", – сказав полковник.
Українська правда
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