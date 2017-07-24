У штабі АТО уточнили, де за минулу добу поранено бійця

23 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було. Один військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Цей інцидент стався у Мар'їнці", – сказав полковник.

Українська правда