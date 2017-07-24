За пропаганду георгіївської стрічки покарали 4 осіб

З часу заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки Національна поліція склала чотири адміністративні протоколи.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Українських новин".

Станом на 18 липня до відповідальності притягнули 4 особи. При цьому одній людині у Вінницькій області присудили 30 діб громадських робіт.

Так, Нацполіція склала й спрямувала у суд 2 адмінпротоколи у Вінницькій області, 1 - у Дніпропетровській області й 1 - у Запорізькій області.

Як відомо, 16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Закон набув чинності 15 червня.