Кров і горілка: Білорусь торгує з бойовиками ОРДЛО

Товари з Білорусі масово потрапляють до окупованих Донецька й Луганська, а на білоруських заводах виробляють алкоголь під торговими марками фірм, що фінансують бойовиків.



Про це йдеться в розслідуванні, оприлюдненому в понеділок "Радіо Свобода".



Основними одержувачами вигоди від цього бізнесу є компанії, тісно пов'язані з керівництвом угруповань "ЛНР" і "ДНР".



Так, наприклад, невеликий приватний завод "Славпродукт" в білоруській глибинці (селище Шуміліне Вітебська область) робить для "ДНР" ексклюзивну лінійку горілки Belsweet.

За словами головного технолога "Славпродукт" Валентини Солдатової, "Белсвіт" наймає білоруського перевізника, який везе партію алкоголю через Росію до окупованого Донецьк.

Як імпортера на етикетках зазначено ПП "Содействие", зареєстроване в підконтрольному бойовикам Торезі.



ПП "Содействие" (Торез) було засновано ще в 1999 році Ігорем Автономовим. Зараз його син Дмитро Автономов - впливова фігура в угрупованні "ДНР". У нього великий вугільний бізнес, він керує підприємствами "Донбассуголь" і "Востокуглемет", очолює благодійний фонд "Возрождение Донбасса".



У визначенні Жовтневого районного суду Маріуполя від 11 серпня 2015 року говориться, що Дмитро Автономов забезпечує до 20% надходжень в "бюджет" угруповання "ДНР".

У свою чергу найбільше підприємство пивоварної галузі Білорусі ВАТ "Крыніца" виробляє для сепаратистів власну марку пива.

Пиво "Юзбір" – це торгова марка, що належить ТОВ "Мастер-торг" (Донецьк). Як і горілка Belsweet, воно не потрапляє на білоруський ринок, а йде безпосередньо в окупований Донецьк.

Донецька компанія "Мастер-торг" є найбільшим дистриб'ютором продуктів харчування в так звані "ДНР" і "ЛНР", а також поставляє продукцію своїх торгових марок в окупований Росією український Крим. З Білоруссю фірма працює з початку 2015 року - про це повідомляється на їхньому сайті.

Директор ТОВ "Мастер-торг", такий собі Микола Мусієнко, категорично відмовляється спілкуватися з пресою на тему поставок з Білорусі. Імена засновників компанії у відкритих джерелах не фігурують.

Тим часом, за інформацією від самих бойовиків, ця фірма може бути пов'язана з Олександром Януковичем – сином екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії.

В компанії "Крыніца" визнають, що виробляють пиво "Юзбір", але наявність прямих контрактів з "Мастер-торгом" заперечують.

Бойовики також торгують з Білоруссю через Гонконг і Канаду. Секрет криється в напівофшорному законодавстві цих територій: податками тут обкладаються тільки ті доходи, які були отримані в Гонконзі і Канаді відповідно.

Всі фінансові операції за межами Гонконгу і Канади оподаткуванню не підлягають. При цьому репутації офшорної зони у Гонконгу і Канади немає.

Фірми-прокладки потрібні для того, щоб проводити розрахунки між Білоруссю і бойовиками, оскільки офіційно провести їх через білоруські банківські системи неможливо.

"Гродненський лікеро-горілчаний завод", який входить до державного холдингу "Мінськ Кристал Груп", створеного за указом президента Білорусі Олександра Лукашенка 17 липня 2015 року, торгує з бойовиками вже 2 роки.

Проблем з контролюючими органами на заводі не бояться.

У квітні 2017 року офіційний Київ направляв ноту протесту в зв'язку з торгівлею між білоруськими підприємствами і "ЛНР" і "ДНР", угрупованнями, яких Україна вважає терористичними.

"На сьогоднішній день відвантаження туди тривають", – сказав білоруський підприємець на умовах анонімності.

Крім алкоголю, Білорусь постачає сепаратистам широкий асортимент продуктів харчування.



Білоруською молочною продукцією, кондитерськими виробами, консервами завалені прилавки магазинів в ОРДЛО. Йдеться про продукцію кількох десятків підприємств.



Також в Донецьку і Луганську оптом і в роздріб продається білоруська косметика, трикотаж і побутова техніка. У більшості випадків білоруські виробники не афішують свій бізнес з підприємствами на окупованій частині Донбасу.



Офіційні ж особи Білорусі заперечують факт торгівлі з бойовиками.