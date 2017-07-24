В Кремлі кажуть, що РФ має право рухати свою армію, як хоче

1543 перегляди
Понеділок, 24 липня 2017, 14:53

Росія змінює конфігурацію Збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання з приводу посилення військової присутності РФ на кордоні з Україною, передає ТАСС 24 липня.

"Російська Федерація має право змінити конфігурацію Збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки це вважається за доцільне", – сказав представник Кремля.

"Що стосується конкретики, то в даному випадку все-таки краще це питання адресувати колегам в Міністерство оборони", – додав Пєсков.

Як повідомлялося, Російська Федерація збільшила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілковими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Геращенко: Консули РФ не відвідали Агеєва, бо це значило б визнати 24 липня 2017, 14:43
Науковий керівник Путіна став доларовим мільйонером 24 липня 2017, 11:58
У США хочуть розслідувати, чи фінансує РФ протести проти сланцевого газу 24 липня 2017, 06:56
powered by lun.ua
Головні новини
В Кремлі кажуть, що РФ має право рухати свою армію, як хоче
Кров і горілка: Білорусь торгує з бойовиками ОРДЛО
Полякова викликали надягати браслет, але він не прийшов – поліція
Розенблат заявляє, що родина внесла за нього заставу
Усі новини
7$ за милю

Як гуляти з незнайомцями і заробляти гроші

Сказати "НІ!"

Як українські дівчата знаходили справу життя