Адвокат, що захищала Єрофєєва, назвала заяву про його вбивство казкою
Колишній адвокат російського ГРУшника Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська назвала вигадкою розповсюджену інформацію про його вбивство.
Про це вона повідомила в Facebook.
"Хто ще вірить в цю казку?" - написала вона, коментуючи заяву затриманого в Україні російського військового Віктора Агєєва про те, що Єрофєєва нібито вбили після того, як обміняли на Надію Савченко.
Ще один адвокат, який захищав у суді товариша по службі Єрофєєва Олександра Александрова, підтвердив заяву колеги.
"Це з серії фейкн'юз. Старина Єрофєіч живіший за всіх живих, правда, ледар ще той і руку не розробляє, та й поранення важке, так що так", - йдеться в його коментарі до посту Соколової.
Рибін припустив, що заява Агєєва - це проста "балаканина", щоб в Росії скоріше придумали, як витягти його назад на батьківщину.
"Ті хто мовчать - довго сидять. Чого про них турбуватися – вони ж мовчать!" - зазначив він.
Як повідомлялося, в коментарі "Новой газете" нещодавно взятий у полон в Україні російський військовий Віктор Агєєв заявив, що після обміну затриманого на Донбасі російського ГРУшника Євгена Єрофєєва в РФ "прибрали".
"Чув, що трапилося з ГРУшником Єрофєєвим, коли він повернувся? Його просто прибрали. Убили. Я знаю точно", - сказав він.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.