Німеччина вимагає розширити санкції щодо Росії через Siemens - ЗМІ

Німеччина закликає Європейський Союз додати ще чотирьох російських громадян і компаній до санкційного списку через турбіни Siemens, доставлені до анексованого Криму.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в Брюсселі.

Один із європейських високопосадовців заявив, що до списку можуть включити російських чиновників Міністерства енергетики та російську компанію, яка перевезла турбіни.

Інший співрозмовник зазначив, що представники усіх 28 країн ЄС можуть обговорити це питання в Брюсселі вже в середу. Для введення санкцій необхідне одностайне рішення всіх країн ЄС.

ЄС заборонив компаніям вести справи з Кримом після анексії 2014 року. Компанія Siemens заявила, що має докази того, що всі чотири турбіни, які продані для проекту на півдні Росії, були незаконно перевезені в Крим.

Нагадаємо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Крім того, концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Детальніше про колізію із турбінами Siemens - читайте у статті на ЄвроПравді: "Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС".

Європейська правда