Порошенко розповів "нормандській четвірці" про найкривавіші дні року

Президент Петро Порошенко у телефонній розмові у "нормандському форматі" назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.

Український лідер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана та його заступника Александра Хуґа, повідомляє прес-служба Порошенка.

Вони відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.

Порошенко наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН.

Він також вчергове підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона:

Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, в тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова та Романа Сущенка.

Президент Франції і канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої "Малоросії".

Під час двогодинної розмови було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей.

З цією метою в другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату".