Справа Шеремета: Під АП замалювали написи "Хто вбив Павла?"

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Понеділок, 24 липня 2017, 15:36

Під Адміністрацією президента замалювали написи "Хто вбив Павла?", які зробили учасники акції до річниці загибелі журналіста Павла Шеремета у четвер, 20 липня.

Як видно на фото, написи "Хто вбив Павла?", залишені журналістами та активістами, замальовані сірими прямокутниками.

 
 
Затерті написи на Банковій перед АП
Фото української правди
 
Так виглядали написи у четвер, 20 липня

20 липня у Києві пройшла акція зі вшанування пам’яті журналіста Павла Шеремета, якого вбили рік тому.

Після закінчення акції присвяченої роковинам убивства журналіста Павла Шеремета біля МВС у Києві двірники одразу прибрали квіти і свічки, а також змили написи "хто вбив Павла?".

20 липня 2016 року Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. У автомобіль, за кермом якого він був, підклали вибухівку.

Президент Порошенко називав розкриття цього резонансного злочину справою честі, однак у перші роковини загибелі Шеремета журналісти так і не дочекалися ні заяви президента, ні будь-кого із вищих посадовців.

21 липня журналістам не дали змогу поставити запитання президенту України Петру Порошенку та президенту Білорусі Олександру Лукашенку під час зустрічі глав держав у Києві.

Детальніше про справу Павла Шеремета читайте у матеріалі "Української правди": "Хто вбив Павла? Рік без відповіді".

Українська правда

Теми: Справа Шеремета
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