Представництво президента в Криму пікетують вже 2 тижні: влада мовчить

У Херсоні представники громадських організацій, учасники АТО і жителі Криму продовжують пікетувати розташоване в місті представництво президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.



Про відсутність будь-якої реакції влади пише в понеділок заступник головного директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.



Пікетники звинувачують це представництво в бездіяльності.



"Більше 3 років ПП в АРК на чолі з Наталією Попович, з великим штатом і бюджетним фінансуванням, не діє. Сама представник не приймає громадян, замість допомоги людям дають відписки і футболять в інші відомства. Двері держустанови закриті на замок, чого в принципі неможливо собі уявити. Але так є", – звертає увагу Муждабаєв.



"Попович не спілкується з пресою, її навіть у самому Херсоні не знають в обличчя. Вона не з'являється на жодному заході, пов'язаному зі звільненням Криму, не проявляє ніякої законодавчої/виконавчої ініціативи. Люди просто 3 роки в комфортному офісі ржуть над кримчанами і отримують гроші", – зазначає журналіст.



За словами Муждабаєва, офіційна реакція влади досі відсутня.



"Реакції з Адміністрації президента немає. Начебто так і треба: молодець, Попович, клади на все, не працюй далі", – пише він.



У той же час журналіст звертає увагу на інформаційну кампанію, якою намагаються очорнити дії пікетників.



"Влада мовчить, але... беруться за справу "патріотичні" фейсбучні боти, від яких раніше про ПП в АРК ніколи не виходило ні звуку. Вони відрепетируваним хором називають протестувальників ("Автомайдан", кримських татар, ветеранів АТО, матерів зниклих безвісти українців у Криму, журналістів, які про це пишуть) - та-дам! - агентами ФСБ, які заважають Попович займатися деокупацію Криму", – пише Муждабаєв.



На думку журналіста, чиновники "втратили зв'язок з реальністю".



"Це, звичайно, перевернутий світ, Оруелл. Але найстрашніша підозра, яка виникла після знайомства з ситуацією навколо цієї структури АП, – те, що й інші відомства в країні працюють приблизно схоже. Просто ніхто про це не знає. Буду продовжувати стежити подіями, такого хамства на адресу українців після перемоги Майдану, здавалося, важко собі уявити", - обурюється Муждабаєв.

Як повідомлялося, 10 липня в Херсоні активісти розпочали безстрокове пікетування представництва президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи звіту.



Українська правда