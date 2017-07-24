Суд продовжив арешт Штепі: на засідання двічі викликали "швидку"

808 переглядів
Понеділок, 24 липня 2017, 17:27

У понеділок Ленінський районний суд Харкова продовжив арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Суд продовжив на 60 днів запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

За словами співрозмовника агентства, Штепі двічі викликали швидку: один раз - відразу після доставки в суд, другий - коли суд перебував у нарадчій кімнаті. Однак госпіталізація не знадобилася.

Після оголошення ухвали суду Штепу доставили в СІЗО.

Читайте також: "Сепаратистські" справи Луганщини. Прихована амністія"

Як повідомлялося, 4 липня Ленінський районний суд Харкова відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, що слухала справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справу слухають з початку вчетверте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

Теми: сепаратизм суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Закарпатті двох українців судитимуть за провокаційні стели угорською 22 липня 2017, 10:19
Жоден "сепаратист" на Луганщині не сів у в'язницю 17 липня 2017, 14:03
"Сепаратистські" справи Луганщини. Прихована амністія 17 липня 2017, 13:00
powered by lun.ua
Головні новини
Представництво президента в Криму пікетують вже 2 тижні: влада мовчить
Адвокати Полякова заявили, що він не збирається носити браслет – САП
Порошенко розповів "нормандській четвірці" про найкривавіші дні року
В Кремлі кажуть, що РФ має право рухати свою армію, як хоче
Усі новини
"Таємниця – це брехня"

Уривок з книжки Дейва Еґґерса "Сфера"

Слухати

Останній ефір Павла Шеремета