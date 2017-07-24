У школі неподалік Торецька стався вибух, постраждав охоронець
У місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.
Як повідомили у прес-службі поліції Донеччини, внаслідок детонації вибухівки численні осколкові поранення отримав 30-річний охоронець будівлі.
"Чоловік хотів увійти через вхідні двері, як раптом пролунав вибух", - зазначили правоохоронці.
Постраждалого доставили до лікарні.
Місто Залізне підпорядковане Торецькій міськраді.
Українська правда
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