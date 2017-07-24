У школі неподалік Торецька стався вибух, постраждав охоронець

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Понеділок, 24 липня 2017, 18:37

У місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.

Як повідомили у прес-службі поліції Донеччини, внаслідок детонації вибухівки численні осколкові поранення отримав 30-річний охоронець будівлі.

"Чоловік хотів увійти через вхідні двері, як раптом пролунав вибух", - зазначили правоохоронці.

Постраждалого доставили до лікарні.

Місто Залізне підпорядковане Торецькій міськраді.

Українська правда

Теми: Донецька область
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