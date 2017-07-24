День в АТО: Бойовики стріляли нечасто, лише провокували

79 переглядів
Понеділок, 24 липня 2017, 19:00

Проросійські бойовики у понеділок 4 рази порушили перемир’я.

Як повідомляє прес-центр АТО, обстріли були не прицільні, а провокативні.

"Так, на Луганському напрямку, бойовики били з гранатометів по наших позиціях у Кримському. А близько 14 години ворог випустив 5 мін калібру 82 міліметри по опорних пунктах у Кряківці. Крім того, вдень зі стрілецької зброї бандформування вели вогонь в районі Новоолександрівки. На Маріупольському напрямку противник застосовував гранатомет неподалік Лебединського", - зазначається у повідомленні.

У прес-центрі АТО додали, що ЗСУ суворо дотримуються Мінських угод, проте у випадку прямої загрози життю військових, командир на позиції самостійно ухвалюватиме рішення на відкриття вогню у відповідь.

"З опівночі і до 18 години сили АТО тричі застосували зброю і примусили ворога до миру", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат, що захищала Єрофєєва, назвала заяву про його вбивство казкою 24 липня 2017, 15:03
У штабі АТО уточнили, де за минулу добу поранено бійця 24 липня 2017, 12:39
Електрики почали ремонт мережі ДФС 24 липня 2017, 11:13
powered by lun.ua
Головні новини
У школі неподалік Торецька стався вибух, постраждав охоронець
Представництво президента в Криму пікетують вже 2 тижні: влада мовчить
Адвокати Полякова заявили, що він не збирається носити браслет – САП
Порошенко розповів "нормандській четвірці" про найкривавіші дні року
Усі новини
Дахи Києва

Найкращі руфтопи і місця для вечірок

Дівчина з фотоапаратом

Як Анастасія Власова знімає війну, переселенців та молодь Донбасу