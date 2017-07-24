Шабунін - до Матіоса: У реєстрі немає даних про вбитого Шаповала

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що у відкритому реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні дані про вбитого полковника Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала.

Про це він написав на Facebook, коментуючи заяву головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який сказав, що вбивці дізналися адресу Шаповала з реєстру.

"Ми перевірили реєстр на наявність цих даних. Так от, не має їх зараз там (див. скріни). І я дуже сумніваюся, що вони там взагалі були. Принаймні немає жодної логіки вилучати з реєстру ці дані після вбивства", - зазначив Шабунін.

На його думку, військовий прокурор може використати вбивство співробітника ГУР для легітимізації незаконного засекречення електронних декларацій своїх підлеглих, а також просування свого законопроекту, яким дані в тому числі його підлеглих взагалі прибираються з відкритих реєстрів.

"Чи можу я попросити вас, пане Анатолій, оприлюднити будь-яке документальне підтвердження вашої тези про дані полковника Шаповала у реєстрі нерухомості?" - звернувся Шабунін до Матіоса.

Українська правда