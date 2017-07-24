Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 24 липня на Українській правді.

Про Розенблата. Народний депутат Борислав Розенблат каже, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Про Полякова. Нардеп Максим Поляков стверджує, що правоохоронні органи ще не робили спроб вдягнути на нього електронний браслет стеження.

Пізніше стало відомо, що Поляков не з’явився в суботу до обласного відділення поліції Черкаської області для вдягнення електронного браслету.

Все закінчилося тим, що адвокати Полякова заявили, що їхній підзахисний не збирається вдягати й носити електронний браслет стеження.

Про телефонну розмову Порошенка з "нормандською четвіркою". Президент Петро Порошенко у телефонній розмові у "нормандському форматі" назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.

Про ОРДЛО. Бойовики окремих районів Донецької області почали використовувати мобільні чотирьохствольні реактивні системи залпового вогню, розроблені у 2015 році.

Про Білорусь та ОРДЛО. Товари з Білорусі масово потрапляють до окупованих Донецька й Луганська, а на білоруських заводах виробляють алкоголь під торговими марками фірм, що фінансують бойовиків.

Про обленерго. Фонд державного майна 24 липня оголосив початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергетичних компаній.

Про теракт в Кабулі. Кількість загиблих від вибуху начиненого вибухівкою автомобіля в столиці Афганістану, Кабулі, зросла до 35 осіб.

Про РФ. "Російська Федерація має право змінити конфігурацію Збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки це вважається за доцільне", – заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання з приводу посилення військової присутності РФ на кордоні з Україною.