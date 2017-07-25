На Харківщині затримано розповсюджувача сепаратистських листівок
У Харківській області співробітники СБУ затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
"Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини розклеював у громадських місцях міста Куп’янськ та району листівки з закликами до відділення Південно-Східних регіонів від території України, створення псевдодержавного утворення "Новоросія" та приєднання його до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
За розклеювання листівок зловмисник отримував гроші. Агітки передавалися йому кур'єрами через схованку, облаштовану в покинутій будівлі поблизу районного центру.
За інформацією СБУ, діяльність агітатора контролювали куратори з РФ.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
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