На Харківщині затримано розповсюджувача сепаратистських листівок

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Вівторок, 25 липня 2017, 00:27

У Харківській області співробітники СБУ затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини розклеював у громадських місцях міста Куп’янськ та району листівки з закликами до відділення Південно-Східних регіонів від території України, створення псевдодержавного утворення "Новоросія" та приєднання його до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За розклеювання листівок зловмисник отримував гроші. Агітки передавалися йому кур'єрами через схованку, облаштовану в покинутій будівлі поблизу районного центру.

За інформацією СБУ, діяльність агітатора контролювали куратори з РФ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Теми: СБУ сепаратизм
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