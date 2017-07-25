"Нормандська четвірка" домовилася про виконання Мінська

Лідери Німеччини, Франції, України та Росії знову підтвердили необхідність виконання Мінських домовленостей і домовилися зідзвонитися пізніше.

Про це йдеться в спільній заяві канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками телефонних переговорів лідерів країн Нормандського формату, передає "Укрінформ".

"Глави держав і урядів погодилися, що політичні, гуманітарні та економічні питання, а також аспекти безпеки Мінського пакету заходів повинні бути реалізовані в повному обсязі", - йдеться в заяві.

"Порушення режиму припинення вогню повинні негайно припинитися. Глави держав і урядів закликали дотримуватися оголошеного Тристоронньої контактної групи 21 червня 2017 року перемир'я. Слід прийняти необхідні заходи задля уникнення пошкодження цивільної інфраструктури важливих об'єктів, щоб запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі", - наголошується в заяві .

Також сторони обговорили питання розведення сил і відведення важких озброєнь.

"Глави держав і урядів, зокрема, обговорили важливість відведення важких озброєнь, особливо на найбільш уражених ділянках, списку на яких наполягає Франція і Німеччина. Вони доручили робочій групі з безпеки Тристоронньої контактної групи виявити і встановити такі зони в рамках наступного засідання, яке відбудеться 2 серпня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, учасники зажадали продовження розведення сил в трьох пілотних зонах в рамках рішення Тристоронньої контактної групи від 21 вересня 2016 року.

Також сторони закликали забезпечити місії ОБСЄ безпечний доступ в усі райони Донбасу.

Макрон Меркель закликали сторони до кінця року продовжити обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".

У заяві також говориться про те, що сторони вживатимуть взаємні кроки, щоб відновити економічні відносини. Деталі цього повинні бути розглянуті в найкоротші терміни.

Як відомо, під час двогодинної розмови "Нормандської четвірки" було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей.