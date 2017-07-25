ЗМІ: Тіллерсон думає про відставку
Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон подумує про те, щоб залишити посаду.
Про це пише CNN з посиланням на декілька джерел, близьких до його оточення.
Відзначається, що у Тіллерсона є безліч розбіжностей з Білим домом, включаючи політику щодо Ірану.
Як пише видання, протягом декількох останніх тижнів з розмов Тіллерсона з його друзями склалося враження, що він залишиться на посаді принаймні до кінця року.
Однак два джерела CNN заявили, що вони не здивуються, якщо Тіллерсон вирішить піти у відставку раніше.
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