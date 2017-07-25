Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, троє військових ЗСУ поранені

За минулу добу в зоні проведення АТО після 18.00 ситуація загострилася, бойовики 27 разів відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу троє українських військових були поранені.

На Луганському напрямку терористи відкривали вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів поблизу Дінця, Малинового, Катеринівки, Новозванівки, Станиці Луганської.

"Близько 21 години група бойовиків, в ході розвідки, намагалась наблизитись до позицій сил АТО неподалік селища Трьохізбенка. Українські військові вчасно виявили противника і вогнем зі стрілецької зброї примусили відступити", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики били по українським укріпленням з гранатометів в районі селищ Лебединське, Красногорівка, Новотроїцьке, Широкине. Двоє військових ЗСУ отримали поранення в результаті обстрілу зі стрілецької зброї неподалік Богданівки. Близько 23:00 сепаратисти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм по Красногорівці.

На Донецькому напрямку з мінометів і гранатометів терористи двічі обстрілювали українські опорні пункти поблизу Авдіївки і на шахти Бутівка. Крім того, о 21:00 бойовики з гранатомета били по силах АТО в районі Світлодарська. В результаті цього обстрілу військовий ЗСУ отримав поранення.

У штабі АТО відзначили, що ввечері і вночі практично після кожного обстрілу бойовиків українські сили відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними у бойовиків є втрати, як в живій силі, так і в техніці та озброєнні.

Відзначається, що ЗСУ відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів.