Стрілянину у Дніпрі розглядають як умисне убивство

Стрілянину, яка сталася у місті Дніпро ввечері 24 липня, розслідують як умисне вбивство.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook у вівторок вранці.

"За фактом стрілянини, яка відбулась 24 липня близько 20:00 у Дніпрі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", – сказано в повідомленні.

А директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі "112 Україна" сказав, що перестрілку, ймовірно, спровокував конфлікт на тлі економічні питань.

"За первинною інформацією, це сталося внаслідок конфлікту, що стався через якісь протиріччя в економічних питаннях", – заявив він.

Подробиці інциденту поліція оприлюднить на брифінгу о 12:00.

На даний час госпіталізовано до лікарні п’ять громадян, які у результаті події отримали поранення різного ступеню тяжкості. Повідомлялося, що четверо з них – нападники.

У результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Олена Рощенко, УП