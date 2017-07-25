Із сайту Ради зник заклик Волкера відкинути партійні інтереси

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Вівторок, 25 липня 2017, 10:21

Прес-служба Верховної Ради видалила слова спецпредставника США Курта Волкера, де він закликає політичну еліту України відкинути вузькопартійні інтереси задля єдності.

Таке спостереження зробило "Радіо Свобода".

Так, у первісному повідомленні 24 липня о 16.30 на сайті ради йшлося про те, що Волкер, який представляє США на переговорах про врегулювання на сході України, під час зустрічі у Верховній Раді "звернув увагу учасників зустрічі, що для повернення територіальної цілісності та суверенітету вкрай важливим є збереження політичної єдності всередині країни, заради якої політичні сили повинні працювати як одна національна команда, посуваючи свої вузькопартійні інтереси, чи власні персональні амбіції, на другий план". Копія цього повідомлення зберігається в архівах пошукових систем.

Цей заклик американського дипломата процитували й інформагентства.

Однак пізніше, о 18.30, вийшла оновлена версія цього ж повідомлення, де вищезазначені слова Волкера вже відсутні.

Як мовиться в оновленому повідомленні, на зустрічі Волкер сказав, що за результатами цієї поїздки західні партнери визначатимуть подальші кроки з метою мирного врегулювання ситуації. Він також акцентував на необхідності підтримання людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, щоб вони знали, що вони є важливими для України.

Як відомо, спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер нині перебуває з візитом в Україні.

Нещодавно Волкер відвідав Донбас, після чого заявив, що в США розуміють, що конфлікт на Донбасі - не внутрішній, а є саме актом агресії РФ щодо України.

Теми: США Донбас Верховна Рада ЗМІ
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