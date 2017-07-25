До кінця липня в 10 областях України – великий ризик пожеж

176 переглядів
Вівторок, 25 липня 2017, 11:45

25-31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

25-27 липня у Черкаській області та більшості районів Київської, 25 липня і Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

25-27 липня у більшості районів Київської області висока (4 класу), 26-27 липня у південних та західних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У самому Києві 25-26 липня висока (4 класу), 27 липня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі.

Як відомо, у Чорногорії палають ліси, авіація ДСНС України допомагає гасити там лісові пожежі. Станом на ранок 25 липня вона скинула вже 376 тон води.

Також вирують пожежі на південному сході Франції – на острові Корсика, у приморських Альпах, де розташовані відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

Впродовж останніх кількох тижнів в Європі фіксується рекордна спека, через що лісові пожежі виникали також у Португалії, Італії, Албанії та Хорватії.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода стихія ДСНС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Карпатах та на Закарпатті обіцяють сильні дощі та грози 23 липня 2017, 18:58
Українців попередили про грози, град та шквали у неділю 22 липня 2017, 18:28
Європа у вогні: пожежі спалахнули на півночі Португалії 19 липня 2017, 11:50
powered by lun.ua
Головні новини
Фігурант "справи 2 травня" Фучеджи став громадянином Росії
Стрілянина у Дніпрі: поранений адвокат розповів про причини
Стрілянину у Дніпрі розглядають як умисне убивство
Четверо нападників на АТОшників у Дніпрі потрапили в лікарню – ЗМІ
Усі новини
Кажу "НІ!"

Як українки відстоюють своє право на здоров'я та життя

Креативна Словенія

Як наймолодше місто країни обростає арт-ініціативами