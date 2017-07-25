Холодницький про топ-корупцію: Зловимо "акул" – скажуть: "китів" немає

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задоволений початком боротьби з топ-корупцією, однак зазначає, що суспільство завжди буде вимагати більшого.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу України".

"Коли нікого ще зловили – казали, що все погано. Почали ловити – стали говорити, а де більші "риби". Зловили більші – тепер вимагають "акул". Зловимо "акул" – скажуть: "китів" немає... І цей процес може тривати безконечно", – нарікає Холодницький.

За словами керівника САП, "Розенблат та Поляков – то лише частина схеми довкола добування бурштину в Україні, але для того, щоб її побороти як явище – то запитання явно не до НАБУ і не до САП".

"Треба нарешті перестати говорити, а, можливо, вивести цей бізнес в правову площину, створити підприємства, де люди працюватимуть легально і сплачуватимуть податки, і тоді зникне підґрунтя для злочинів та корупції", – сказав він.

На запитання, чи зменшилися політичні хабарі в парламенті після останніх резонансних викриттів, Холодницький відповів наступне:

"Не знаю, ми ж не можемо стежити за депутатами, в них імунітет (посміхається). Можу говорити лише про ті провадження, які маємо. Але в часовій ретроспективі ми потім колись порівняємо, як воно було і як змінилося. Країна насправді змінюється".

"Раніше хабарі не боялись брати і відверто всім казали. Зараз уже бояться. Отже, менше починають брати. І люди змінилися. Бо раніше знали, що без хабара нікуди не підеш, а тепер уже кажуть, що не платитимуть за ті послуги, на які вони мають право", – зазначив Холодницький.

Керівник САП також розповів про стан кількох гучних справ проти можновладців.

"Новінський – не наше провадження. Справа Онищенка направлена до суду – будемо починати заочне засудження, бо він втік. По Охендовському слідство зупинено; детективи ініціювали міжнародне доручення, бо ще не всі докази зібрані, щоб направляти до суду. Хоча знову-таки була озвучена думка, що всі зібрані. Тоді навіщо давати міжнародне доручення, якщо це так? Тому я спростовую цю інформацію, що всі докази зібрані. Тільки-но буде все зібрано – справу буде направлено до суду", – сказав Холодницький.

"Щодо Мартиненка – слідство триває, сторона захисту заявила клопотання про повторні експертизи, вони не згодні з тими, що в нас є. По Кононенку – немає підозри, принаймні від САП", – додав він.

Холодницький наголосив, що завданням САП є боротьба з топ-корупцією, і народні депутати є її суб’єктами.

"Будуть ще й інші подання, якщо буде зібрано достатньо доказів", – пообіцяв він.