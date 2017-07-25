Під Києвом затримали командира бойовиків

Співробітники прокуратури, СБУ та прикордонної служби затримали в аеропорту "Бориспіль" так званого "командира відділення ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Як з'ясувалося, чоловік з листопада 2014 року по серпень 2015 року брав участь у терористичній організації "ДНР".

"Установлено, що затриманий громадянин України 1987 року народження, в ДНР перебував "на посаді" командира відділення, мав при собі військовий квиток ДНР", - йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу, що загрожує йому позбавленням волі на термін до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі внесено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда