Глава Держприкордонслужби подав у відставку

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Вівторок, 25 липня 2017, 15:27

Глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав заяву про відставку із займаної посади.

Про це повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело.

"Він написав заяву на звільнення за станом здоров'я", - повідомив співбесідник агентства.

За словами співрозмовника, у вівторок, 25 липня, очікується призначення і подання президентом України Петром Порошенком нового глави прикордонного відомства.

Як повідомлялося, Назаренку стало зле 21 липня  в Адміністрації президента на Банковій під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше прес-служба ДПСУ повідомила, що його стан задовільний.

22 липня з'явилося повідомлення, що Назаренко перебуває в реанімації, його стан стабільний.

Теми: Прикордонна служба
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