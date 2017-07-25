Суд дав добро на заочне розслідування щодо Захарченка

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.



Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 року ухвалою Печерського районного суду Києва задоволено клопотання слідчого ГПУ та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю", – написала вона.

Українська правда