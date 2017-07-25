Президент звільнив Назаренка і зробив його генералом армії

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Вівторок, 25 липня 2017, 17:00

Президент Петро Порошенко прийняв рапорт від керівника прикордонної служби генерал-полковника Віктора Назаренка про звільнення з займаної посади за станом здоров'я.

Про це він повідомив, виступаючи перед прикордонниками у ДПСУ 25 липня.

Натомість глава держави повідомив про призначення Назаренка своїм радником і присвоєння йому звання генерал армії (найвище військове звання -ред).

Президент подякував Назаренку і українським прикордонникам, які "блискуче себе проявили в умовах протистояння російській агресії".

Порошенко сказав, що задоволений роботою прикордонників і Назаренка особисто, але "здоров'я є здоров'я".

Валентина Романенко, УП

Теми: Прикордонна служба
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