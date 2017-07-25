Посольство України в США спростовує заяви Трампа

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Вівторок, 25 липня 2017, 17:57

Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на президентських виборах в США в 2016 році.

Таку заяву зробило посольство України в США у вівторок у Twitter.

"Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Україну в саботуванні його передвиборчої кампанії.

На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.

Українська правда

Теми: США
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