Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 25 липня на Українській правді.

Про стрілянину у Дніпрі. Стрілянину, яка сталася у місті Дніпро ввечері 24 липня, розслідують як умисне вбивство.

Зазначається, що вона сталась через економічні, а не кримінальні чи політичні питання.

Адвокат і учасник АТО Едмонд Саакян, який напередодні отримав поранення під час стрілянини у Дніпрі, був прооперований, зараз його стан стабільний.

Пізніше поліція затримала двох осіб, роль двох інших з’ясовує і щонайменше трьох осіб іще шукають.

Про Трампа. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Україна саботувала його передвиборчу кампанію.

Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на президентських виборах в США в 2016 році. Таку заяву зробило посольство України в США у вівторок у Twitter.

Про Полякова. Народний депутат Максим Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Про Захарченка. Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про перемогу України в ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини, розташований у Страсбурзі, виніс перше рішення за скаргою проти України, пов’язаною із втратою контролю уряду над частиною території Луганської області.

Про Держприкордонслужбу. Глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав заяву про відставку із займаної посади.

Президент Петро Порошенко прийняв рапорт Назаренка про звільнення з займаної посади за станом здоров'я. Натомість глава держави повідомив про призначення Назаренка своїм радником і присвоєння йому звання генерал армії.

Новим головою Державної прикордонної служби України став директор департаменту оперативної діяльності ДПСУ генерал-майор Петро Цигикал.

Про фігурантів "справи 2 травня". Екс-заступник начальника управління МВС в Одеській області, фігурант "справи 2 травня" Дмитро Фучеджи отримав громадянство Російської Федерації.