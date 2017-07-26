Найцікавіше: 2004. Янукович ще не "проффесор", але вже "прємьєр" 2006. Ющенко не поспішає призначати Януковича головою уряду 2014. У Кременчуці вбили мера Бабаєва 2015. "Гречані вибори" у Чернигові нарешті відбулися

2002, п'ятниця

Багато чиновників досі вважають, що інтернет – це "тільки розваги та брудні піар-технології", заявив секретар РНБО Євген Марчук.

В Україні інтернетом вже користуються понад 1,1 мільйона громадян.

2004, понеділок

– З Військової доктрини України виключили згадку про підготовку країни до повноправного членства в НАТО і Європейському Союзі. Таке рішення прийняла РНБО та затвердив президент Леонід Кучма.

– Голова уряду Віктор Янукович ще не став відомим "проффесором", зате зробив дві помилки в написанні власної посади. Так, у графі "займана посада" в анкеті кандидата на пост президента він позначив себе як "прємьєр-міністр".

2005, вівторок

– 766 підписів зібрав відкритий лист журналістів до президента Віктора Ющенка з вимогою публічно вибачитися перед кореспондентом УП за принизливі висловлювання та відповісти на запитання журналістів щодо доходів та витрат родини глави держави. Раніше Ющенко назвав "кілером найнятим" журналіста Сергія Лещенка за статтю про витрати його сина.

У відповідь Ющенко теж написав листа, але в ньому не було ані вибачень, ані інформації.

– Віктор Ющенко призупинив приватизацію "Укртелекому" – до прийняття нової Державної програми приватизації.

2006, середа

"Президент – це не поштова скринька, яка автоматично після подачі кандидатури від коаліції у той самий день на ту саму адресу направляє відповідь". Президент Віктор Ющенко розповідає журналістам про свою роль у внутрішній політиці. Антикризова коаліція внесла кандидатуру Віктора Януковича на посаду прем'єра, але президент не поспішає її узгоджувати. Виходом з кризової ситуації може стати створення нової коаліції, вважає Ющенко.

Як відбувається процес переговорів, стає відомо не від "нашоукраїнців", а від іншої сторони – представників Партії регіонів. Ті розказують, що "Наша Україна" дала згоду на прем'єра Януковича, а Петро Порошенко нібито претендує на посаду першого віце-прем'єра.

Тим часом до Києва зі Сходу прибули 2 потяги і 44 автобуси з прихильниками Партії регіонів.

2007, четвер

– "Ощадбанк" запрошує громадян отримати чергову компенсацію за знецінені вклади часів СРСР. У держбюджеті-2007 на це передбачено 650 мільйонів гривень.

– Екс-міністр МВС Юрій Луценко спростував інформацію УП про те, що на посаді міністра внутрішніх справ він лобіював інтереси підприємства "Українські новітні телекомунікації". Як писала УП, саме там працювала його дружина. За словами Луценка, він скасував розпорядження МВС, у якому йшлося про перехід міліції на тарифні плани підприємства.

2008, субота

В Україні святкують 1020-ту річницю хрещення Київської Русі. Віктор Ющенко та вселенський патріарх Варфоломій І виступили на Софійській площі, де висловилися за об'єднання православних в Україні.

2009, неділя

Курс національної валюти має бути на рівні 6-6,50 гривень за долар, впевнена прем'єр Юлія Тимошенко. Вона пояснює це фінансовими показниками країни. На той момент за долар дають 7,66 гривень.

"Після того, як виграємо [президентські вибори], нам ніхто, мені особисто ніхто більше не буде заважати, ніхто не буде псувати темпи роботи, динаміку роботи, результати роботи", – відмітила також Тимошенко.

2010, понеділок

– "Усі дії і всі кроки Януковича призведуть лише до одного: люди, які вже звикли за часів Ющенка жити у вільній країні, піднімуться, об'єднаються, і буде новий Майдан. Я переконаний, що на цьому Майдані Янукович буде знову не героєм, а антигероєм", – напророкував нардеп Андрій Парубій.

– Печерський райсуд дозволив арешт ще однієї чиновниці часів Тимошенко – колишньої першої заступниці голови Держказначейства Тетяни Грицун. Її обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

– Стала банкрутом компанія "Медінвесттрейд". Саме вона в 2007 році брала участь у виведенні з державної власності резиденції "Межигір'я".

2011, вівторок

– Через сюжети про машини і телефони керівників церкви образився на журналістів телеканалу "1+1" намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло. Він написав відкритого листа гендиректору "Плюсів", у якому назвав сюжети "замовними".

– Бійкою ознаменувалося чергове судове засідання у справі Тимошенко. Юлії Тимошенко не дали часу на пошук адвоката, і присутні почали вигукувати "Ганьба!" Тоді суддя наказав видалити з засідання усіх порушників. Після чого до судової зали зайшли бійці "Грифону" і почали виводити присутніх.

2012, четвер

"Його "Український вибір" – це не український вибір, це вибір Росії в Україні". Перший президент України Леонід Кравчук критикує свого колишнього соратника з СДПУ(о) Віктора Медведчука.

2013, п'ятниця

У Києві готуються до святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Увечері вже закрили рух транспорту на Хрещатику. Київська влада запевняє, що не витратить на свято жодної копійки. А патріарх Московський і всієї Русі Кирило прибуде до Києва на спеціальному поїзді.

2014, субота

– У Кременчуці (Полтавська область) вбили мера міста Олега Бабаєва. Невідомий тричі вистрілив у нього, коли Бабаєв вийшов з машини неподалік від дому. Міліція оголосила план перехоплення автомобілю, який бачили свідки – однак результатів це не принесло. У місті оголосили жалобу.

– 9 мирних жителів загинули в Луганську та 41 отримали поранення. Бойовики зруйнували базову підстанцію, і Луганськ залишився без електроенергії. Через ситуацію з енергопостачанням компанія ДТЕК Ріната Ахметова зупинила видобуток вугілля на 9 своїх шахтах. На поверхню підняли близько 3 тисяч гірників.

– Терористи "ЛНР" викрали з інтернату в Луганську 60 дітей-сиріт, заявило МЗС. Дітей, які потребують постійного медичного нагляду, намагаються вивезти в Росію без відповідних дозвільних документів.

2015, неділя

– У Чернігові відбулися скандальні довибори у Верховну Раду по мажоритарному округу, де змагаються кандидати Геннадій Корбан та Сергій Березенко. Голосування ще тривало, коли штаби кандидатів почали звинувачувати суперників у порушеннях. Спробу організації виборчої "каруселі" зафіксували і спостерігачі Комітету виборців України. Але вночі голова ЦВК Михайло Охендовський заявив: суттєвих порушень не було. На волевиявлення прийшов кожний третій виборець.

– Представники місії ОБСЄ зафіксували обстріл терористами міста Щастя. Українські війська відкрили вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими угодами.

2016, вівторок

– Хресна хода на честь річниці Хрещення Київської Русі мала пройти центром Києва. Однак правоохоронці знайшли на вулиці, якою будуть йти віряни, закладки з гранатами і муляжами мін, та заблокували прохід ходи по Києву. Тож її учасники попрямують Києвом на автобусах.

– З-під домашнього арешту втік організатор афери з нерухомістю в Києві "Еліта-Центр" Олександр Волконський. У квартирі, де він жив, був знайдений знятий браслет стеження.

Від афери "Еліта-центру" постраждали 1693 особи, квартири яких так і не побудували.

Рустем Халілов, для УП