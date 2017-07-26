Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти РФ

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Середа, 26 липня 2017, 00:58

Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала нові санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї, незважаючи на зауваження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Документ підтримали 419 членів палати, 3 голосували проти. Закон має пройти через Сенат, перш ніж він буде відправлений до Білого дому на підпис президента.

Лідери Сенату не повідомили коли розглянуть законопроект, а в Білому домі повідомили, що президент ще не вирішив чи підпише його.

Як повідомлялось, Трамп має намір детально вивчити проект закону, підготовлений конгресом, в якому поряд з односторонніми санкціями проти Ірану і КНДР передбачені більш суворі обмежувальні заходи відносно Росії.

Раніше прес-секретар Білого дому Сара  Сандерс повідомляла, що Білий дім підтримує законопроект про додаткові санкції проти Росії і продовжить працювати над тим, щоб санкції були запроваджені.

Теми: санкції США Росія
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