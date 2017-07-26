Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти РФ

Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала нові санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї, незважаючи на зауваження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Документ підтримали 419 членів палати, 3 голосували проти. Закон має пройти через Сенат, перш ніж він буде відправлений до Білого дому на підпис президента.

JUST IN: U.S. House passes bill to impose sanctions on Russia, Iran, and North Korea by a vote of 419 to 3. pic.twitter.com/PP6NPG9d5W — NBC News (@NBCNews) 25 липня 2017 р.

Лідери Сенату не повідомили коли розглянуть законопроект, а в Білому домі повідомили, що президент ще не вирішив чи підпише його.

Як повідомлялось, Трамп має намір детально вивчити проект закону, підготовлений конгресом, в якому поряд з односторонніми санкціями проти Ірану і КНДР передбачені більш суворі обмежувальні заходи відносно Росії.

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомляла, що Білий дім підтримує законопроект про додаткові санкції проти Росії і продовжить працювати над тим, щоб санкції були запроваджені.