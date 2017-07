Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти РФ

Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала нові санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї, незважаючи на зауваження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Документ підтримали 419 членів палати, 3 голосували проти. Закон має пройти через Сенат, перш ніж він буде відправлений до Білого дому на підпис президента.

JUST IN: U.S. House passes bill to impose sanctions on Russia, Iran, and North Korea by a vote of 419 to 3. pic.twitter.com/PP6NPG9d5W