Держдеп спростовує повідомлення про можливу відставку Тіллерсона

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Середа, 26 липня 2017, 01:34

Держдепартамент США спростував повідомлення про те, що його глава Рекс Тіллерсон збирається достроково залишити пост.

Про це заявила представник Держдепу Гізер Нойерт в ефірі радіопередачі The Hugh Hewitt Show, пише DW.com.

Інформація про його можливу відставку невірна, вказала вона. Тіллерсон радий служити президенту і користується його підтримкою, додала Нойерт.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Тіллерсон подумує про те, щоб залишити посаду через розбіжності з Білим домом, включаючи політику щодо Ірану.

Теми: США
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