Британський винищувач перехопив російські Ту-22 над Чорним морем

Винищувач Королівських ВПС Typhoon піднявся з бази в Румунії для перехоплення російських літаків над Чорним морем.

Про це повідомляє прес-служба Військово-повітряних сил Великої Британії.

Винищувач Typhoon вилетів з бази ВПС імені Михайла Когелнічану, розташованої біля міста Константа на березі Чорного моря, для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-22 ВПС Росії, які рухалися на південь, поблизу повітряного простору НАТО.

Раніше система спостереження і контролю над повітряним рухом НАТО виявила кілька слідів військових літаків, що не належать альянсу, які літали над Чорним морем, згодом ідентифікувавши їх як два російських літака.

У Королівських ВПС заявили, що це була звичайна операція, і вона нічим не відрізняється від заходів, які літаки НАТО проводять в інших районах на регулярній основі, додавши, що це нормальна активність для мирного часу.