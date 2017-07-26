Курортну зону Одеси охоронятимуть поліцейські на лайкбайках
В Одесі розпочав роботу поліцейський велопатруль, 25 липня відбувся перший інструктаж для правоохоронців, які патрулюватимуть курортну зону міста велосипедах.
Як повідомляє поліція Одеської області у Facebook, батальйон поліції особливого призначення охоронятиме публічний порядок і безпеку в районі "Траси здоров’я" – від "Аркадіі" до пляжу "Ланжерон".
"Саме на цій території сконцентрована найбільша кількість відпочиваючих та гостей міста, і саме тут найчастіше скоюються крадіжки й інші майнові злочини. Тому задля попередження та недопущення правопорушень, правоохоронці патрулюватимуть вказану прибережну зону на електровелосипедах", – пояснює відомство.
У вівторок поліцейські отримали "лайкбайки для виконання завдань по охороні публічного порядку в курортній зоні Одеси".
Як сказав заступник начальника ГУНП в Одеській області полковник поліції Сергій Махотін, їх надала поліції компанія "Цитрус".
Особовий склад після тренування одразу приступив до несення служби.
Олена Рощенко, УП
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