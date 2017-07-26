Заради вироку у справі MH17 Нідерланди запровадять заочне засудження

Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок у справі про збитий на Донбасі малайзійський літак рейсу MH17.

Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю "Громадському".

Вона нагадала: "Ми підписали двосторонню угоду про передачу юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака".

"Звичайно, угода – компромісний варіант, на який усі змушені були погодитись, зважаючи, що резолюція Радбезу ООН щодо створення окремого трибуналу не пройшла (рішення заблокувала Росія – ред.). Ми знайшли найбільш виважену формулу, аби здійснилося правосуддя", – пояснила Зеркаль.

"Щоб ратифікувати угоду потрібен певний час. Вона пов’язана з правами людини і з різними засадами вчинення правосуддя. Поза тим, слідство ще не завершено. Гадаю, очікувати на швидкі результати не варто", – уточнила вона.

За словами чиновниці МЗС, "голландці мали побоювання щодо заочного засудження".

"Ми не можемо віддати наших громадян, ми можемо лише передати їх на час судового процесу або забезпечити відеозв’язок. Це буде викликом і для української, і для нідерландської судової системи", – пояснила Зеркаль

На запитання, чи існує в Нідерландах практика заочного засудження, вона відповіла: "Вони вносять зміни до законодавства. Тому так довго тривали переговори по угоді".

"Для того, щоб зробити це можливим, разом з подачею на ратифікацію цієї угоди, вони подаватимуть зміни до свого кримінального і кримінально-процесуального кодексів. В угоді прописано, що це буде голландське право, і що рішення виноситиме голландський суд", – сказала Зеркаль.

Вона також повідомила, що від ідеї "гібридного трибуналу" відмовилися як від найбільш затратного способу.

"Створення окремого суду – компромісне рішення. Справді, заочне засудження є єдиним варіантом. Хоча, доки триває слідство та відбуватиметься судовий процес, можливо, щось зміниться в Раді безпеки ООН. Ми сподіваємося на краще", – сказала Зеркаль.

За її словами, слідство триває довго, бо "слідчі мали не тільки ознайомитися з уламками, а також прослухати дуже багато переговорів, вивчити всі комунікації, які тоді відбувалися".

"Щоб дістатися до командирів, треба ще провести дуже багато роботи", – сказала Зеркаль.

Вона наголосила, що суду треба надати докази з усіма експертизами і свідченнями: "Прокуратура Нідерландів дуже прискіплива. На кожному етапі вони мають бути впевненими, що суд прийме до розгляду всю доказову базу, яка в них є".

Зеркаль додала, що слідча група постійно працює в СБУ, а слідчі послідовно аналізують події.

"Через відеозв’язок мають залучити свідків, так само долучать фактичних підозрюваних. Це доволі новий процес", – додала Зеркаль.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.



Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Олена Рощенко, УП