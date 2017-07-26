За добу 1 боєць отримав поранення – штаб АТО
25 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.
Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко
загиблих у лавах Збройних сил України не було, один український військовий отримав поранення внаслідок підриву на вибуховму пристрої. Інцидент стався в Попаснянському районі Луганської області.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.