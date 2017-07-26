За добу 1 боєць отримав поранення – штаб АТО

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Середа, 26 липня 2017, 12:58

25 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко

загиблих у лавах Збройних сил України не було, один український військовий отримав поранення внаслідок підриву на вибуховму пристрої. Інцидент стався в Попаснянському районі Луганської області.

Українська правда

Теми: АТО
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