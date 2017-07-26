Борг Януковича: Лондонський суд сказав чекати розгляду апеляції України

Високий суд Лондона ухвалив подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляції України у справі про повернення Росії єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів за домовленостями з Віктором Януковичем.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, таке рішення ухвалив суддя Вільям Блер.

"Під час засідання 26 травня 2017 року у Високому суді у м. Лондон суддя Блер розглянув ряд невирішених питань за наслідками рішення, постановленого судом 29 березня 2017 року у порядку спрощеного провадження", – зазначає Мінфін.

"Суд розглянув заяву України про подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України у англійському Апеляційному суді, що відбудеться не раніше 2018 року", – уточнює відомство.

Мінфін інформує: "Суд прийняв позицію України та ухвалив подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України".

"На цьому засіданні англійський суд підтвердив, всупереч спробам Росії встановити обтяжливі умови для здійснення прав України на апеляцію, що Україні було надано безумовний дозвіл на оскарження рішення до Апеляційного суду", – додає відомство.

Мінфін підтверджує, що у своєму останньому рішенні суддя Блер визнав, що це є саме тим випадком, коли виконано "порогові умови" для надання дозволу на апеляцію, а саме "апеляція має реальні шанси на успіх".

"Суд також відмовив у задоволенні клопотання довіреної особи щодо забезпечення витрат та погодився з позицією України, що питання відшкодування витрат довіреної особи на судовий розгляд має бути детально вивчено судом, що відбудеться не раніше завершення розгляду апеляційної скарги України", – наголошує міністерство.

23 червня Мінфін повідомляв, що Україна подала документи щодо апеляційного оскарження до англійського Апеляційного суду. Англійський суд розгляне апеляцію в січні 2018 року.

Як відомо, 29 березня 2017 року Високий cуд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на 3 млрд доларів. Україна вирішила оскаржувати це рішення.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а Україна у травні подала документи щодо свого захисту в цьому процесі.

"Українська правда"