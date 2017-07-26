У США на Фірташа впала нова підозра: підкуповував американців

Американський суд вніс в справу українського олігарха Дмитра Фірташа нову підозру - тепер передбачається, що він також давав хабарі в США.

Про це пише The New York Times.

У звинуваченні прокуратури, серед іншого, вказується на зв'язок Фірташа з екс-керівником передвиборної кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

Повідомляється, що нову підозру було зроблено у відповідь спроби олігарха відкинути всі пред'явлені йому звинувачення.

Згідно зі статтею, виправдовуючись, Фірташ наполягає на тому, що роль США в інкримінованому йому злочині є випадковою, тому немає причин для його переслідування в США.

Однак, пише видання, в 110-сторінковій обвинувальній доповіді прокуратури сказано, що це не так. Дані прокуратури свідчать про те, що хабарі також призначалися для деяких осіб в США, хоча відомство і не дає ніяких подробиць.

Як відомо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Більше про справу Дмитра Фірташа читайте у статті Української правди "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа".

Євген Кізілов, УП