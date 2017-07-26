Головного фіскала Київщини та Запоріжжя чекають у суді

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Середа, 26 липня 2017, 15:38

Солом'янський райсуд Києва 27 липня розгляне справу про приховування статків начальником ДФС у Запорізькій області та в.о. начальника ДФС у Київській області Олексієм Кавиліним.

Про це повідомляє у своєму блозі на УП керівник відділу з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Інформація про розгляд справи міститься в розділі "Список судових справ, призначених до розгляду" на офіційному сайті Державної судової адміністрації України.

Канєвський розповів, що в кінці червня працівники Управління захисту економіки Нацполіції у Києві склали на Кавиліна протокол про правопорушення. Участь у судовому розгляді візьмуть представники Генеральної прокуратури України.

За даними громадського активіста, Кавилін не вказав коштовний подарунок у власній е-декларації, чим порушив частину 2 статті 172-6 Кодексу про адмінпорушення, за що передбачене покарання – штраф від 850 до 1700 гривень.

"Крім того, декларанту світить звільнення у триденний строк в порядку нового закону про державну службу, якщо суд визнає начальника податкової корупціонером", - пише Канєвський.

 
 

Як повідомлялося, Олексій Кавилін отримав у подарунок квартиру площею 277 квадратних метрів, але не вніс коштовний дарунок у декларацію.

Головне управління ДФС у Запорізькій області уродженець Росії Кавилін очолює з 11 вересня 2014 року. До призначення на посаду він працював виконуючим обов'язки начальника Головного управління Міндоходів у Запорізькій області. В 2004 році Кавилін був помічником заступника Голови правління НАК "Нафтогаз Україна".

Українська правда

Теми: податки Фіскальна служба суд декларації
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