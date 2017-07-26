У Кремлі "з сумом" сприйняли нові санкції США

Кремль утримається від формулювань щодо нових санкцій США, поки вони не отримали статус закону.



Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи схвалення 25 липня Палатою представників Конгресу США законопроекту, що передбачає посилення односторонніх американських санкцій відносно Росії, Ірану і КНДР, передає ТАСС.



"Поки мова йде про законопроект, тому якихось субстантивних оцінок ми поки давати не будемо. Ставлення до цього буде формулюватися після ретельного аналізу, і рішення, безумовно, буде прийматися главою держави, президентом Володимиром Путіним", – сказав представник Кремля.



"Оскільки там далі ще буде Сенат, давайте дочекаємося, коли цей законопроект стане законом", – додав він.



Разом з тим в Кремлі вважають "надзвичайно сумним і невтішним фактом прийняття даного законопроекту".



"Зараз можна сказати, що новини вельми сумні з точки зору російсько-американських відносин і перспектив їх розвитку. І не менш гнітючі з точки зору міжнародного права і міжнародних торгових відносин", – заявив Пєсков.



Він уточнив, що дав таку оцінку на основі "тієї інформації, яка нам доступна про законопроект".



Відповідаючи на прохання прокоментувати слова голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтина Косачова про необхідність дати симетричну відповідь на нові санкції, Пєсков нагадав, що "рішення в області зовнішньої політики приймає президент РФ".



"У разі якщо і коли такі рішення будуть прийняті, ми вам повідомимо. Всі інші заяви наших парламентаріїв цілком зрозумілі, зрозумілі. Йдеться про надзвичайно недружні прояви, тому реакція очевидна", – сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.