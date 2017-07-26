СБУ: Україна не перешкоджала зустрічі російських консулів з Агєєвим

Служба безпеки відкидає звинувачення Росії щодо недопуску російських консулів до полоненого російського військового Віктора Агєєва.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

У відомстві зазначають, що 6 липня, через два тижні після затримання Агєєва, Генеральне консульство РФ у Харкові направило лист з проханням надати дозвіл на зустріч з Агєєвим.

"СБ України 13.07.2017 надіслало відповідь, у якій на підставі чинного законодавства України російській стороні було повідомлено, що дозвіл на проведення зустрічі з Агєєвим службовими особами Генерального консульства РФ у Харкові буде надано після проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, про що російську сторону буде поінформовано додатково", - наголошує прес-служба.

Також в СБУ вважають безпідставними звинувачення Міністерства закордонних справ Росії у порушенні Україною міжнародного законодавства.

"Водночас СБУ хоче нагадати російським дипломатам про їхню подібну практику дій на прикладі перешкоджання проведенню зустрічі консульських працівників МЗС України з громадянином України Олегом Сенцовим, який був незаконно затриманий представниками російських спецслужб у травні 2014 року", - додають у службі.

Окрім того прес-служба зазначила, що українські консули змогли зустрітись зі Сенцовим лише через півтора року після його ув’язнення, а також після винесення судом незаконного обвинувального рішення.

Раніше МЗС Росії заявило, що СБУ недопускає російських консулів до Віктора Агєєва, стверджуючи, що українська сторона порушує міжнародне законодавство.

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю.

Російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.