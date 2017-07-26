День в АТО: 9 обстрілів, один поранений, ЗСУ відстрілювалися

85 переглядів
Середа, 26 липня 2017, 18:20

Проросійські бойовики протягом середи 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Один український військовий отримав поранення.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш гаряче було в районі Красногорівки, що Маріупольському напрямку, де близько 5 та 6 години ранку, а також о 16-ій незаконні збройні формування били по укріпленнях ЗСУ з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.

"На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстріляли українські опорні пункти "неподалік Новозванівки, Донця, Катеринівки. На Донецькому напрямку, о 10 годині, бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Авдіївки", - сказано у повідомленні.

Сили АТО, згідно з інформацією, відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мій друг Утьос 26 липня 2017, 15:41
За добу 1 боєць отримав поранення – штаб АТО 26 липня 2017, 12:58
Доба в АТО: 22 обстріли, бойовики застосували танк 26 липня 2017, 07:55
powered by lun.ua
Головні новини
НАБУ проводить обшуки в "Укрнафті"
У Саакашвілі не підтверджують позбавлення його громадянства
СБУ: Україна не перешкоджала зустрічі російських консулів з Агєєвим
У Києві у дев'ятиповерхівці стався вибух
Усі новини
Пенсія

Як тисячі жителів сходу України позбавлені виплат

Здоров'я

Міфи про їжу, яких пора позбутися