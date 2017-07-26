Міграційна служба: Порошенко забрав у Саакашвілі громадянство

Президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві на сайті Державної міграційної служби.

"Президентом видано указ про втрату громадянства України. Припинення громадянства України у випадках, передбачених законом, є конституційною нормою", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України".

Як вказується у повідомленні, до таких підстав, зокрема, належить добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досягнув повноліття, або набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього закону - внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів.

Відомство нагадало, що згідно зі статтями 24 та 25 закону, підготовка подань про втрату громадянства України і надсилання їх на розгляд Комісії при президентові з питань громадянства здійснюється Державною міграційною службою та МЗС, диппредставництвами та консульськими установами.

"Матеріали стосовно Міхеіла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані ДМС, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії", - сказано у заяві.

Згідно з Конституцією, рішення про втрату громадянства України ухвалює президент на підставі висновків Комісії з питань громадянства.

Водночас у прес-службі Міхеіла Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.

Відповідний указ на сайті президента України станом на також 18:53 відсутній.

Першим про припинення громадянства Саакашвілі повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук.