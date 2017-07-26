Фігуранта справи Сенцова Чирнія знайшли в колонії в Ростовській області

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Середа, 26 липня 2017, 19:35

Незаконно засуджений в РФ українець Олексій Чирній перебуває у виправній колонії міста Шахти Ростовської області.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Олексій Чирній знайшовся в ІК-9 в місті Шахти Ростовської області. Його етапували туди сьогодні з Батайська. Чирнія перевели з загального режиму на тюремний, а в ІК-15 для цього не було відповідних приміщень", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

"Питання про визнання або невизнання Росією його українського громадянства постараємося офіційно прояснити найближчим часом. Поки у нас на руках немає жодного паперу на цей рахунок", - додав Новіков.

Раніше повідомлялося, що Чирній був затриманий в травні 2014 року в Криму разом з іншими проукраїнськими активістами: Геннадієм Афанасьєвим, Олександром Кольченком і кінорежисером Олегом Сенцовим.

Російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій в Сімферополі.

Чирній погодився співпрацювати зі слідством і отримав сім років в'язниці.

У червні його доставили з колонії в Магаданській області в Москву для психіатричної експертизи, потім помістили в "Лефортово", а у вересні, за повідомленням Новікова, етапували в Ростовську область, пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому адвокат заявив, що невідомо, в якому саме закладі він перебуває.

У жовтні заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов заявив, що Міністерство юстиції України направить запит в РФ про передачу незаконно засудженого там Чирнія.

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