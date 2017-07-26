Саакашвілі позбавили громадянства, бо приховав судимість — джерело

Екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі міг втратити громадянство через те, що під час заповнення відповідних документів не вказав інформації про судимості.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в оточенні президента України.

"Він втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - по ньому кілька тяжких справ у Грузії", - сказав співрозмовник.

"Міграційна служба вирішила, що Саакашвілі не мав права в Україні отримати громадянство, і анулювала рішення", - зазначили в коментарі УП.

Доповнюється

Раніше ДМС заявила, що президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Саакашвілі.

Водночас такого документа досі немає на сайті глави держави.

У прес-службі Міхеіла Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.

Сам Сааакашвілі наразі перебуває у США. "Українській правді" вдалося зв'язатися із ним, і він пообіцяв оприлюднити офіційну заяву протягом двох годин.

Першим про припинення громадянства Саакашвілі повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП