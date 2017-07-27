Білий дім: У законопроект про санкції проти РФ ще можуть внести зміни

У Білому домі чекають, що в законопроект про розширення санкцій проти Росії, КНДР і Ірану будуть внесені зміни, і тільки тоді президент США Дональд Трамп зможе прийняти остаточне рішення з цього приводу.

Про це заявила в середу офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

"Ми очікуємо, що існує можливість внесення змін (в законопроект). Ми подивимося, як це буде виглядати, перш ніж приймемо остаточне рішення", - заявила вона на брифінгу в Білому домі.

"Білий дім, президент і вся адміністрація, як ми вже багато разів відзначали раніше, підтримують санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

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Інтерфакс-Україна