Сенат США домовився щодо нових санкцій проти Росії

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Четвер, 27 липня 2017, 07:38

Сенатори США дійшли згоди з питання щодо американських санкцій проти Росії, Ірану і КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

"Я радий повідомити, що ми досягли угоди, яка дозволить нам направити законопроект щодо санкцій на президентський стіл", - заявив в середу голова Комітету у закордонних справах сенату США Боб Коркер.

За його словами, голосування по законопроекту в сенаті може відбутися вже на цьому тижні.

Як повідомлялося, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

Читайте також: "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".

Теми: санкції США Росія
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