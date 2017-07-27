У центрі Дніпра вибухнув автомобіль, водій – у лікарні

331 перегляд
Четвер, 27 липня 2017, 12:42

У четвер вранці в центрі Дніпра  вибухнув автомобіль Opel Astra, в результаті чого постраждала жінка-водій.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Дніпропетровської області.

"27 липня близько 10 години ранку по проспекту Поля, 117 вибухнув автомобіль "Опель Астра". В результаті вибуху невстановленого предмету водій автомобілю, 27-річна жінка, направлена до лікарні. Ніхто з перехожих від вибуху не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зараз, за даними поліції, на місці події працює слідчо-оперативно група, вибухотехніки та представники інших екстрених служб. Встановлюються обставини вибуху.

 
Постраждале від вибуху авто
фото поліції

Як повідомлялося, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Українська правда

Теми: Дніпро надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МВС застерігає від міжнаціональних провокацій через стрілянину в Дніпрі 26 липня 2017, 04:04
Найголовніше за день 25 липня 2017, 21:05
Гучне вбивство атошників в Дніпрі. Усі подробиці та версії 25 липня 2017, 19:18
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ розслідує справу проти керівництва і службовців НАБУ
Декларантами є навіть прибиральники антикорупційних ГО – НАЗК
АП: Порошенко підтримав припинення громадянства Саакашвілі
Центр Києва перекрито через Хресну ходу, поліція пильнує
Усі новини
Instagram

Художник подорожує і робить замальовки на склянках

Пенсія

Як тисячі жителів сходу України позбавлені виплат