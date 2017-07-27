У центрі Дніпра вибухнув автомобіль, водій – у лікарні

У четвер вранці в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Opel Astra, в результаті чого постраждала жінка-водій.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Дніпропетровської області.

"27 липня близько 10 години ранку по проспекту Поля, 117 вибухнув автомобіль "Опель Астра". В результаті вибуху невстановленого предмету водій автомобілю, 27-річна жінка, направлена до лікарні. Ніхто з перехожих від вибуху не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зараз, за даними поліції, на місці події працює слідчо-оперативно група, вибухотехніки та представники інших екстрених служб. Встановлюються обставини вибуху.

Постраждале від вибуху авто фото поліції

Як повідомлялося, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Українська правда