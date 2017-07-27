За 3 роки США витратили на підготовку ЗСУ $600 мільйонів – Міноборони
З початку 2014 року США витратило на підготовку Збройних сил України понад 600 мільйонів доларів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
За даними військових, мова йде про передачу українській стороні матеріально-технічної допомоги та грошей.
Також зазначається, що в рамках діяльності Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна підготовлено сім батальйонів ЗСУ, наразі триває підготовка ще одного батальйону.
Окрім того, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з 2015 року пройшли вишкіл з американськими фахівцями майже 4 тисячі українських військовослужбовців та 104 інструктори.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року президент США Барак Обама підписав американський бюджет на 2017 рік, в якому передбачене збільшення видатків на безпекову допомогу Україні до 350 млн доларів.
Українська правда
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