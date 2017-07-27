За 3 роки США витратили на підготовку ЗСУ $600 мільйонів – Міноборони

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Четвер, 27 липня 2017, 13:32

З початку 2014 року США витратило на підготовку Збройних сил України понад 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За даними військових, мова йде про передачу українській стороні матеріально-технічної допомоги та грошей.

Також зазначається, що в рамках діяльності Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна підготовлено сім батальйонів ЗСУ, наразі триває підготовка ще одного батальйону.

Окрім того, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з 2015 року пройшли вишкіл з американськими фахівцями майже 4 тисячі українських військовослужбовців та 104 інструктори.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року президент США Барак Обама підписав американський бюджет на 2017 рік, в якому передбачене збільшення видатків на безпекову допомогу Україні до 350 млн доларів.

Українська правда

Теми: армія США гроші
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